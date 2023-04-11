Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Рыцарь в черном Новости

Новости о сериале «Рыцарь в черном»

Новости о сериале «Рыцарь в черном» Вся информация о сериале
Netflix выпустил тизер корейского постапокалиптического мини-сериала «Черный рыцарь»
Netflix выпустил тизер корейского постапокалиптического мини-сериала «Черный рыцарь» Шоу повествует о бесстрашных курьерах, рискующих жизнью ради того, чтобы доставить нуждающимся все необходимое.
Написать
11 апреля 2023 14:01
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше