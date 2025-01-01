Меню
О персоне
Фильмография
Новости
Ким У-бин
Kim Woo-bin
Киноафиша
Персоны
Ким У-бин
Ким У-бин
Kim Woo-bin
Дата рождения
16 июля 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Популярные фильмы
8.8
Безрассудно влюбленные
(2016)
8.2
Наследники
(2013)
7.0
Офицер Черный пояс
(2024)
Фильмография Ким У-бин
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Семейный
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2024
2023
2022
2016
2013
2011
Все
9
Фильмы
4
Сериалы
5
Актер
9
6.7
Пришельцы: Назад в будущее
Oegye+in 2bu
боевик, фэнтези, фантастика
2024, Южная Корея
Смотреть трейлер
7
Офицер Черный пояс
Mudosilmugwan
боевик, комедия, криминал
2024, Южная Корея
Смотреть трейлер
Рыцарь в черном
драма, фэнтези, фантастика
2023, Южная Корея
Наш блюз
драма, семейный, мелодрама
2022, Южная Корея
6.4
Пришельцы
Oegye+in 1bu
боевик, приключения, фэнтези
2022, Южная Корея
Смотреть трейлер
8.8
Безрассудно влюбленные
драма, мелодрама
2016, Южная Корея
6.6
Мастер
Maseuteo
боевик, криминал
2016, Южная Корея
8.2
Наследники
драма, комедия, мелодрама
2013, Южная Корея
Белое Рождество
драма, криминал, ужасы
2011, Южная Корея
Новости о Ким У-бин
