«Смирись с этим!»: в России показывают сериал, где актеров полностью заменил ИИ — реакция зрителей бесценна

Этот фильм 2025 года в прокате собрал лишь 43 миллиона, но неожиданно оказался в топе просматриваемых: а ведь критики сразу оценили его

«Рэмбо для думающих»: Стивен Кинг посмотрел новый фильм Netflix с «Рэмбо» и обомлел

Вот уже 45 лет в «Москва слезам не верит» живет один ляп: но замечает его не каждый — всему виной наряд Катерины (фото)

Если понравилась «Трасса» и «Хрустальный»: новый детектив с Акиньшиной похож сразу на два хита Маловичко

«Очень люблю»: любимым детективом Устиновой оказался не «Первый отдел» с «Невским» — россияне сериал оценили на 8,2

Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала

Устали от «Шефа» с «Невским» и ищете, что посмотреть в сентябре? Вот 3 свежих сериала — тут и детективы, и пришельцы, а № 2 уже стартовал

Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест)

Как будто ничего и не было: почему Шелдон никогда не упоминает Пейдж в «Теории большого взрыва» — есть 3 причины