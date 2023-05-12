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Рыцарь в черном 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рыцарь в черном
Киноафиша Сериалы Рыцарь в черном Сезоны Сезон 1

Black Knight 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рыцарь в черном»

В 1 сезоне сериала «Рыцарь в черном» события разворачиваются в 2071 году, когда человечество оказывается на грани вымирания, а привычный нам мир исчезает навсегда. Земля загрязнена настолько, что дышать на ее поверхности теперь можно только через специальный респиратор. Вместо кислорода людей окружает ядовитый газ, и в этой катастрофе удается спастись лишь одному самому выносливому проценту человечества. Но и они вынуждены сидеть в укрытиях, ведь находиться долго на улице опасно даже в респираторах. Из-за этого общество делится на социальные слои, и на самой вершине оказываются Рыцари-доставщики, выходящие в мир за продуктами и необходимыми товарами.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Рыцарь в черном График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 мая 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 мая 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 мая 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
12 мая 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 мая 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2023
График выхода всех сериалов
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