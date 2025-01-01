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Детки – Предки
12+
Год выпуска
2020
Страна
Россия
Эпизод длится
48 минут
Телеканал
СТС
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Список сезонов телешоу «Детки-предки»
Сезон 1
12 эпизодов
5 апреля 2020 - 20 июня 2020
Сезон 2
10 эпизодов
20 октября 2020 - 26 декабря 2020
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