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Детки-предки (2020), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Детки-предки
Киноафиша Сериалы Детки-предки Сезоны Сезон 1

Детки – Предки 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Детки-предки»

В 1 сезоне шоу «Детки-предки» участниками становятся семьи, которым предстоит ответить на хитрые вопросы, угадать знаменитостей, музыкальные композиции, кинокартины и предметы из другой эпохи. Родители или другие родственники будут отвечать на вопросы, которые относятся к поколению зумеров, а подросткам предстоит продемонстрировать свои познания о двадцатом столетии. Каждый правильный ответ станет маленьким шагом, приближающим команду к победе. Дети беззастенчиво бросят вызов взрослым. Ведущей шоу стала Елена Летучая, известная широкой аудитории после проекта «Ревизорро» на канале «Пятница!».

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Список серий телешоу Детки-предки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 01
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2020
Выпуск 02
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2020
Выпуск 03
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2020
Выпуск 04
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2020
Выпуск 05
Сезон 1 Серия 5
3 мая 2020
Выпуск 06
Сезон 1 Серия 6
10 мая 2020
Выпуск 07
Сезон 1 Серия 7
17 мая 2020
Выпуск 08
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2020
Выпуск 09
Сезон 1 Серия 9
30 мая 2020
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
6 июня 2020
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
13 июня 2020
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
20 июня 2020
График выхода всех сериалов
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