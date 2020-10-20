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Детки-предки (2020), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Детки-предки
Киноафиша Сериалы Детки-предки Сезоны Сезон 2

Детки – Предки 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Детки-предки»

Во 2 сезоне шоу «Детки-предки» продолжается веселая семейная викторина, которая сближает представителей разных поколений. Неизменная ведущая Елена Летучая помогает командам сразиться за ценный приз – поездку в Париж в увлекательный мир аттракционов Диснейленда. В каждом выпуске две семьи и два поколения сражаются друг с другом. В команде должно быть 4 человека: двое взрослых (родители, бабушки и дедушки, тети и дяди) и дети от 10 до 16 лет. Дети отвечают на вопросы о прошлом — об истории, культуре и уникальных чертах того времени, а представителям старшего поколения требуется ответить на вопросы по темам, знакомым любому подростку.

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Список серий телешоу Детки-предки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 13
Сезон 2 Серия 1
20 октября 2020
Выпуск 14
Сезон 2 Серия 2
31 октября 2020
Выпуск 15
Сезон 2 Серия 3
7 ноября 2020
Выпуск 16
Сезон 2 Серия 4
14 ноября 2020
Выпуск 17
Сезон 2 Серия 5
21 ноября 2020
Выпуск 18
Сезон 2 Серия 6
28 ноября 2020
Выпуск 19
Сезон 2 Серия 7
5 декабря 2020
Выпуск 20
Сезон 2 Серия 8
12 декабря 2020
Выпуск 21
Сезон 2 Серия 9
19 декабря 2020
Выпуск 22
Сезон 2 Серия 10
26 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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