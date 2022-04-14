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Семейство Кардашьян (2022), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Семейство Кардашьян
Киноафиша Сериалы Семейство Кардашьян Сезоны Сезон 1

The Kardashians
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Семейство Кардашьян»

В 1 сезоне шоу «Семейство Кардашьян» в доме одной из самых популярных селебрити-семей современности устанавливают камеры, чтобы зрители могли наблюдать за звездами в их повседневной жизни. Ким репетирует свой дебют в качестве ведущей в знаменитом шоу Saturday Night Live, но прошлое продолжает преследовать ее. Едва она прибывает в Нью-Йорк, как неожиданный «знак свыше» велит ей бросить свою затею. Тем временем Хлоя не может побороть свою тревожность из-за пристального внимания общественности. А Кортни обретает любимого мужчину, каждое слово которого становится для нее истиной. Но отвечает ли он ей искренним чувством?

Рейтинг шоу

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Список серий телешоу Семейство Кардашьян График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сжечь их всех на х** Burn Them All to the F*cking Ground
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2022
Кто-то записал это? Did Somebody Tape That?
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2022
В прямом эфире из Нью-Йорка Live From New York
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2022
Мы празднуем секс We're Celebrating Sex
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2022
Кто такая Ким К? Who is Kim K?
Сезон 1 Серия 5
12 мая 2022
Это вопрос жизни и смерти This is a Life or Death Situation
Сезон 1 Серия 6
19 мая 2022
Где я был и куда хочу пойти Where I've Been and Where I Wanna Go
Сезон 1 Серия 7
26 мая 2022
Никогда не иди против семьи Never Go Against the Family
Сезон 1 Серия 8
2 июня 2022
Список целей Bucket List Goals
Сезон 1 Серия 9
9 июня 2022
Хватит значит хватит Enough is Enough
Сезон 1 Серия 10
16 июня 2022
График выхода всех сериалов
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