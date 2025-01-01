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Семейство Кардашьян
Сезоны
Семейство Кардашьян, список сезонов
The Kardashians
Год выпуска
2022
Страна
США/Великобритания
Эпизод длится
50 минут
Стрим-сервис
Hulu
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
4.5
IMDb
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Список сезонов телешоу «Семейство Кардашьян»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
14 апреля 2022 - 16 июня 2022
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
22 сентября 2022 - 24 ноября 2022
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
25 мая 2023 - 27 июля 2023
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
28 сентября 2023 - 30 ноября 2023
Сезон 5 / Season 5
10 эпизодов
23 мая 2024 - 25 июля 2024
Сезон 6 / Season 6
10 эпизодов
6 февраля 2025 - 10 апреля 2025
Сезон 7
TBA
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