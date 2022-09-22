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Семейство Кардашьян (2022), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Семейство Кардашьян
Киноафиша Сериалы Семейство Кардашьян Сезоны Сезон 2

The Kardashians
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Семейство Кардашьян»

Во 2 сезоне шоу «Семейство Кардашьян» Кортни планирует свадьбу своей мечты. Кайли свыкается с появлением на свет своего второго ребенка. А Хлоя сообщает семье шокирующие новости, которые могут навсегда изменить судьбы ее родных. Девушка заявляет, что старая психологическая травма всерьез повлияла на ее мозг. Ким и Кендалл отправляются в Милан, чтобы посетить показ мод Prada. Крис едет в Палм-Спрингс, чтобы поэкспериментировать с народной медициной и травяным лечением: боль в бедре по-прежнему не дает ей покоя. Однако ни одно из средств не помогает. Похоже, ей придется смириться с неминуемой операцией.

Рейтинг шоу

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4.5 IMDb
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Список серий телешоу Семейство Кардашьян График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Мне нужно тебе кое-что сказать... I Have Something to Tell You...
Сезон 2 Серия 1
22 сентября 2022
Прада тебе! Prada You!
Сезон 2 Серия 2
29 сентября 2022
Жизнь может измениться в мгновение ока Life Can Change On A Dime
Сезон 2 Серия 3
6 октября 2022
Мы созданы для этого We're Built For This
Сезон 2 Серия 4
13 октября 2022
Одна ночь в Майами One Night In Miami
Сезон 2 Серия 5
20 октября 2022
Вы не представляете, насколько это культово! You Have No Idea How Iconic This Is!
Сезон 2 Серия 6
27 октября 2022
Что может быть более американским, чем Мэрилин Монро? What's more American than Marilyn Monroe?
Сезон 2 Серия 7
3 ноября 2022
Я никогда не думала, что доживу до этого дня I Never Thought I'd See The Day
Сезон 2 Серия 8
10 ноября 2022
Встречайте понедельник! It's Met Monday!
Сезон 2 Серия 9
17 ноября 2022
Выпьем за Париж Here's to Paris
Сезон 2 Серия 10
24 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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