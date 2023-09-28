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Семейство Кардашьян (2022), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Семейство Кардашьян
Киноафиша Сериалы Семейство Кардашьян Сезоны Сезон 4

The Kardashians
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 28 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Семейство Кардашьян»

В 4-м сезоне шоу «Семейство Кардашьян» одна из самых известных голливудских семей продолжает удивлять зрителей подробностями своей карьеры и личной жизни. Кортни и Ким пытаются разрядить обстановку, пока Крис готовится к празднованию своего дня рождения. Терпение и стабильность Ким подвергаются испытанию после того, как в новостях появляется ее бывший муж. Кортни собирает семью для записи праздничного альбома в надежде сблизить всех родственников. Хлоя руководствуется своими материнскими инстинктами, чтобы помочь маленькой дочери, но допускает серьезную ошибку в воспитании. Кайли пытается переосмыслить стандарты красоты.

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Список серий телешоу Семейство Кардашьян График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Ты ведьма, и я ненавижу тебя You're A Witch And I Hate You
Сезон 4 Серия 1
28 сентября 2023
Когда мне будет хорошо быть собой? When Is Being Me Gonna Be Okay?
Сезон 4 Серия 2
5 октября 2023
Шаг в правильном направлении A Step in the Right Direction
Сезон 4 Серия 3
12 октября 2023
Лондон, вот мы и приехали London Here We Come
Сезон 4 Серия 4
19 октября 2023
Требуется деревня It Takes A Village
Сезон 4 Серия 5
26 октября 2023
Вы движетесь по спирали You're Spiraling
Сезон 4 Серия 6
2 ноября 2023
Краткосрочная борьба A Short-Term Fight
Сезон 4 Серия 7
9 ноября 2023
Не забыт, не прощен Not Forgotten, Not Forgiven
Сезон 4 Серия 8
16 ноября 2023
Вы разрушили нашу семью You Have Ruined Our Family
Сезон 4 Серия 9
23 ноября 2023
Пристегнитесь и поехали Buckle Up and Let's Go
Сезон 4 Серия 10
30 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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