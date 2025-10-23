Меню
Семейство Кардашьян (2022), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Семейство Кардашьян
The Kardashians
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 23 октября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут

Рейтинг шоу

4.6
Оцените 13 голосов
Как в старые времена Feels Like the Old Days
Сезон 7 Серия 1
23 октября 2025
Она была такой ненавистницей She Was Such a Hater
Сезон 7 Серия 2
30 октября 2025
Я сейчас сойду с ума I’m About to Lose My Shit
Сезон 7 Серия 3
6 ноября 2025
Трагедия в реалити-шоу A Tragedy in Reality TV
Сезон 7 Серия 4
13 ноября 2025
Любовь, которая у тебя когда-то была The Love That You Once Had
Сезон 7 Серия 5
20 ноября 2025
Если это не подходит, мы должны оправдать If It Doesn't Fit, We Must Acquit
Сезон 7 Серия 6
27 ноября 2025
Вердикт вынесен The Verdict Is In
Сезон 7 Серия 7
4 декабря 2025
Держись от меня подальше Stay The F*** Away From Me
Сезон 7 Серия 8
11 декабря 2025
Episode 9
Сезон 7 Серия 9
18 декабря 2025
Episode 10
Сезон 7 Серия 10
25 декабря 2025
