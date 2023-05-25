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Семейство Кардашьян (2022), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Семейство Кардашьян
Киноафиша Сериалы Семейство Кардашьян Сезоны Сезон 3

The Kardashians
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Семейство Кардашьян»

В 3 сезоне шоу «Семейство Кардашьян» мать семейства Ким пытается наладить профессиональные связи для нового телепроекта, который может изменить ее карьеру. Тем временем Крис отходит от операции на бедре, но старые страхи не покидают женщину. Хлоя проходит лечение в связи со своим психологическим состоянием, родственники видят, что ей постепенно становится лучше. Кортни празднует первую годовщину своего долгожданного брака, но в ее семье не все идет так, как бы ей хотелось. Кайли не хочет оставлять детей с няней и старается сама уделять им как можно больше внимания, но постепенно она устает.

Рейтинг шоу

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4.5 IMDb
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Список серий телешоу Семейство Кардашьян График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Каждый может взять себя в руки? Can Everyone Get Their Sh*t Together?
Сезон 3 Серия 1
25 мая 2023
Не хочу, не буду, надоело. Don't Want It, Don't Need It, I'm Done.
Сезон 3 Серия 2
1 июня 2023
Это моя вина! Everything Is My Fault!
Сезон 3 Серия 3
8 июня 2023
Чао, Ким Ciao, Kim
Сезон 3 Серия 4
15 июня 2023
Ты думаешь, мне нужно твое разрешение? You Think I Need Your Permission?
Сезон 3 Серия 5
22 июня 2023
Напряжение нарастает The Tension Is Brewing
Сезон 3 Серия 6
29 июня 2023
Это моя вина! Everything Is My Fault!
Сезон 3 Серия 7
6 июля 2023
Чао, Ким Ciao, Kim
Сезон 3 Серия 8
13 июля 2023
Ты думаешь, мне нужно твое разрешение? You Think I Need Your Permission?
Сезон 3 Серия 9
20 июля 2023
Напряжение нарастает The Tension is Brewing
Сезон 3 Серия 10
27 июля 2023
График выхода всех сериалов
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