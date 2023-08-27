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Женщина в стене 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Женщина в стене
Киноафиша Сериалы Женщина в стене Сезоны Сезон 1

The Woman in the Wall
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Женщина в стене»

В 1 сезоне сериала «Женщина в стене» женщина из маленького городка Килкинур однажды утром просыпается и обнаруживает в своем доме труп. Лорна Брейди – обычная домохозяйка, не имеющая никакого отношения к криминалу. Она даже не знает, кем была покойная женщина. Тем не менее Лорна опасается, что она сама может оказаться убийцей, ведь в юности она страдала сильными и неконтролируемыми приступами лунатизма. Они начались, когда ей было 15 лет, и родители отправили ее в монастырь Святой Магдалины. В этом страшном месте испокон веков насильно прятали неугодных женщин – изменяющих жен и непутевых наследниц.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Женщина в стене» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Возвращение к жизни Back to Life
Сезон 1 Серия 1
27 августа 2023
Покажи себя Show Thyself
Сезон 1 Серия 2
28 августа 2023
Тук-тук Knock, Knock
Сезон 1 Серия 3
3 сентября 2023
Жестокий человек The Cruelty Man
Сезон 1 Серия 4
10 сентября 2023
Безвозмездно Ex Gratia
Сезон 1 Серия 5
17 сентября 2023
Маленькое воскрешение A Little Resurrection
Сезон 1 Серия 6
24 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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