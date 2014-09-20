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Любимые женщины Казановы 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любимые женщины Казановы
Киноафиша Сериалы Любимые женщины Казановы Сезоны Сезон 1

Любимые женщины Казановы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Любимые женщины Казановы»

В 1-м сезоне сериала «Любимые женщины Казановы» в центре событий оказывается Иван – мужчина хоть куда. Он молод, успешен и мечтателен, но его грандиозные планы постоянно разрушает его большое и веселое семейство. Дело в том, что Ваня – единственный мужчина в семье. Немудрено, что мама, бабушка и две сестренки буквально не дают ему прохода и постоянно норовят вмешаться в его личную жизнь. Девушки, которых парень приводит в дом, вечно кажутся им недостойными. Поэтому Ваня заключает пари с самой взбалмошной девицей на свете, чтобы познакомить ее с семьей под видом «невесты» и перепугать своих любимых женщин.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Любимые женщины Казановы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 сентября 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 сентября 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 сентября 2014
График выхода всех сериалов
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