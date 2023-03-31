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Крепкий Харт 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Крепкий Харт
Киноафиша Сериалы Крепкий Харт Сезоны Сезон 2

Die Hart
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 31 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 4 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Крепкий Харт»

Во 2 сезоне сериала «Крепкий Харт» продолжается история о комедийном актере Кевине Харте, который однажды пресытился участием в смешных эпизодах и решил попробовать себя в боевиках. Шанс не заставил себя долго ждать, однако для того, чтобы получить заветную роль, герою пришлось изрядно попотеть. Напомним, в финале предыдущего сезона Кевин вместе с другими студентами героически справлялся с испытаниями в школе для экшен-героев под предводительством сумасшедшего тренера. Финальная битва позволила определить, действительно ли у Кевина есть все, что требуется, чтобы стать героем боевиков.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий сериала Крепкий Харт График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Харт сломанный Hart Broken
Сезон 2 Серия 1
31 марта 2023
Побег из ада Escape From Hell
Сезон 2 Серия 2
31 марта 2023
Легенда о Стромберге The Legend of Stromberg
Сезон 2 Серия 3
31 марта 2023
Какая мать, такой и сын Like Mother Like Son
Сезон 2 Серия 4
31 марта 2023
Знаменитые Мондольвии The Famous Mondolvias
Сезон 2 Серия 5
31 марта 2023
Эпизод Мистер 206 Episode Mr. 206
Сезон 2 Серия 6
31 марта 2023
Лицензия и залог Licensed and Bonded
Сезон 2 Серия 7
31 марта 2023
Без лица Face Off
Сезон 2 Серия 8
31 марта 2023
График выхода всех сериалов
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