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Крепкий Харт 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Крепкий Харт
Киноафиша Сериалы Крепкий Харт Сезоны Сезон 1

Die Hart
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 1 час 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Крепкий Харт»

В 1 сезоне сериала «Крепкий Харт» в центре событий оказывается известный актер-комик Кевин Харт. Герою надоедает вечно оставаться на вторых ролях во второсортных комедиях и смешить публику. Он мечтает о более серьезной и впечатляющей роли – например, в суровом боевике для настоящих мужчин, где он сможет набить морду злодею и спасти красавицу. Но выясняется, что попасть в мир экранного экшена не так-то просто. Для этого каждый актер должен пройти специальную Школу боевиков и сдать выпускной экзамен. Но есть одна сложность: этим заведением руководит совершенно помешанный на своей миссии старик, который придумывает для Кевина кошмарные испытания.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий сериала Крепкий Харт График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Рекрут The Recruit
Сезон 1 Серия 1
20 июля 2020
Гнев Man on Fire
Сезон 1 Серия 2
20 июля 2020
Чудо-женщина Wonder Woman
Сезон 1 Серия 3
20 июля 2020
Секс, ложь и видео Sex, Lies and Videotape
Сезон 1 Серия 4
21 июля 2020
Шоу Трумана The Truman Show
Сезон 1 Серия 5
22 июля 2020
Крёстный отец The Godfather
Сезон 1 Серия 6
23 июля 2020
Большой побег The Great Escape
Сезон 1 Серия 7
24 июля 2020
Плохие парни Bad Boys
Сезон 1 Серия 8
27 июля 2020
Крепкий орешек 4.0 Live Free or Die Hard
Сезон 1 Серия 9
28 июля 2020
Правдивая ложь True Lies
Сезон 1 Серия 10
29 июля 2020
График выхода всех сериалов
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