Во 2 сезоне сериала «Крепкий Харт» продолжается история о комедийном актере Кевине Харте, который однажды пресытился участием в смешных эпизодах и решил попробовать себя в боевиках. Шанс не заставил себя долго ждать, однако для того, чтобы получить заветную роль, герою пришлось изрядно попотеть. Напомним, в финале предыдущего сезона Кевин вместе с другими студентами героически справлялся с испытаниями в школе для экшен-героев под предводительством сумасшедшего тренера. Финальная битва позволила определить, действительно ли у Кевина есть все, что требуется, чтобы стать героем боевиков.