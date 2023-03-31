Menu
Russian
Die Hart 2020, season 2

Die Hart season 2 poster
Die Hart

Die Hart
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 31 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 1 hour 4 minutes
"Die Hart" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Крепкий Харт» продолжается история о комедийном актере Кевине Харте, который однажды пресытился участием в смешных эпизодах и решил попробовать себя в боевиках. Шанс не заставил себя долго ждать, однако для того, чтобы получить заветную роль, герою пришлось изрядно попотеть. Напомним, в финале предыдущего сезона Кевин вместе с другими студентами героически справлялся с испытаниями в школе для экшен-героев под предводительством сумасшедшего тренера. Финальная битва позволила определить, действительно ли у Кевина есть все, что требуется, чтобы стать героем боевиков.

Series rating

5.1
Rate 12 votes
Die Hart List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Hart Broken
Season 2 Episode 1
31 March 2023
Escape From Hell
Season 2 Episode 2
31 March 2023
The Legend of Stromberg
Season 2 Episode 3
31 March 2023
Like Mother Like Son
Season 2 Episode 4
31 March 2023
The Famous Mondolvias
Season 2 Episode 5
31 March 2023
Episode Mr. 206
Season 2 Episode 6
31 March 2023
Licensed and Bonded
Season 2 Episode 7
31 March 2023
Face Off
Season 2 Episode 8
31 March 2023
TV series release schedule
