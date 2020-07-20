В 1 сезоне сериала «Крепкий Харт» в центре событий оказывается известный актер-комик Кевин Харт. Герою надоедает вечно оставаться на вторых ролях во второсортных комедиях и смешить публику. Он мечтает о более серьезной и впечатляющей роли – например, в суровом боевике для настоящих мужчин, где он сможет набить морду злодею и спасти красавицу. Но выясняется, что попасть в мир экранного экшена не так-то просто. Для этого каждый актер должен пройти специальную Школу боевиков и сдать выпускной экзамен. Но есть одна сложность: этим заведением руководит совершенно помешанный на своей миссии старик, который придумывает для Кевина кошмарные испытания.