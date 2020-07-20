Menu
Season premiere 20 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 1 hour 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Крепкий Харт» в центре событий оказывается известный актер-комик Кевин Харт. Герою надоедает вечно оставаться на вторых ролях во второсортных комедиях и смешить публику. Он мечтает о более серьезной и впечатляющей роли – например, в суровом боевике для настоящих мужчин, где он сможет набить морду злодею и спасти красавицу. Но выясняется, что попасть в мир экранного экшена не так-то просто. Для этого каждый актер должен пройти специальную Школу боевиков и сдать выпускной экзамен. Но есть одна сложность: этим заведением руководит совершенно помешанный на своей миссии старик, который придумывает для Кевина кошмарные испытания.

5.1
Season 1
Season 2
Season 3
The Recruit
Season 1 Episode 1
20 July 2020
Man on Fire
Season 1 Episode 2
20 July 2020
Wonder Woman
Season 1 Episode 3
20 July 2020
Sex, Lies and Videotape
Season 1 Episode 4
21 July 2020
The Truman Show
Season 1 Episode 5
22 July 2020
The Godfather
Season 1 Episode 6
23 July 2020
The Great Escape
Season 1 Episode 7
24 July 2020
Bad Boys
Season 1 Episode 8
27 July 2020
Live Free or Die Hard
Season 1 Episode 9
28 July 2020
True Lies
Season 1 Episode 10
29 July 2020
