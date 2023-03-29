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Белая лилия 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Белая лилия
Киноафиша Сериалы Белая лилия Сезоны Сезон 1

Белая лилия 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Белая лилия»

В 1 сезоне сериала «Белая лилия» в центре событий оказывается начинающая и очень талантливая певица по имени Лиля Федорова. Влюбившись в ученого Алексея, она бросает ради него карьеру и выходит замуж. Но вскоре у Леши находят серьезное заболевание. Чтобы накопить денег на операцию любимому, она вновь идет петь – в ресторан. Там у нее появляется богатый поклонник Гарик. Ухаживая, он начинает продвигать карьеру Лилии и даже оплачивает лечение ее мужу. Но взамен он хочет близости, и девушка бежит от него, вновь оставшись без работы. К сожалению, муж не ценит ее жертв и находит себе более подходящую избранницу вместо «пошлой певички».

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Список серий 1-го сезона сериала «Белая лилия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 марта 2023
График выхода всех сериалов
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