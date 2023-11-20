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Соседка 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Соседка
Киноафиша Сериалы Соседка Сезоны Сезон 1

Соседка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Соседка»

В 1 сезоне сериала «Соседка» Федор Садовский живет один в идеально чистой квартире и управляет клининговой фирмой. Его быт выверен до мелочей, а график построен по минутам. По средам к нему в гости приходит мама, по субботам – единственный друг, а в остальное время он занимается работой и саморазвитием, пытаясь выбраться из тени своего великого отца-космонавта. Все переворачивается, когда на его пороге возникает шумная и хамоватая девица из провинции, не имеющая никакого понятия о личных границах. Алена переехала из городка Сальска, спасаясь от надоедливого бывшего мужа – вэдэвэшника Сереги. Теперь она – ближайшая соседка Феди.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Соседка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 ноября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 ноября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 ноября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 ноября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 ноября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 ноября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 ноября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
27 ноября 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
28 ноября 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
29 ноября 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
30 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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