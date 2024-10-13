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Суперниндзя (2023), 3 сезон
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Сезон 3
Суперниндзя
16+
Название
Сезон 3
Премьера сезона
13 октября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
12
Продолжительность сезона
24 часа 0 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
4.8
IMDb
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Список серий телешоу Суперниндзя
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 3
Серия 1
13 октября 2024
Выпуск 2
Сезон 3
Серия 2
20 октября 2024
Выпуск 3
Сезон 3
Серия 3
27 октября 2024
Выпуск 4
Сезон 3
Серия 4
3 ноября 2024
Выпуск 5
Сезон 3
Серия 5
10 ноября 2024
Выпуск 6
Сезон 3
Серия 6
17 ноября 2024
Выпуск 7
Сезон 3
Серия 7
24 ноября 2024
Выпуск 8 | Финал, ч. 1
Сезон 3
Серия 8
1 декабря 2024
Выпуск 9 | Финал, ч. 2
Сезон 3
Серия 9
8 декабря 2024
Выпуск 10 | Финал, ч. 2
Сезон 3
Серия 10
15 декабря 2024
Выпуск 11 | Невошедшее
Сезон 3
Серия 11
21 декабря 2024
Выпуск 12 | Секреты сезона
Сезон 3
Серия 12
22 декабря 2024
График выхода всех сериалов
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