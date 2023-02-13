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Суперниндзя (2023), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Суперниндзя
Киноафиша Сериалы Суперниндзя Сезоны Сезон 1

Суперниндзя 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Суперниндзя»

В 1-м сезоне шоу «Суперниндзя» объединит представителей самых разных занятий, которые хотят доказать, что они в отличной физической форме. Задача участников – пройти сложнейшую полосу препятствий, состоящую из нескольких разных заданий. Им предстоит прыгать через бассейн с ледяной водой, пересекать его, раскачиваясь на шестах, бежать по дорожке, движущейся задом наперед, и многое другое. Для большинства игроков эти задачи будут непосильными, и они уйдут еще на отборочном этапе. Всего 33 спортсмена смогут попасть в финал, а супергероем станет только один – он и получит денежный приз в размере 5 миллионов рублей.

Рейтинг шоу

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4.8 IMDb
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Список серий телешоу Суперниндзя График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
13 февраля 2023
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
20 февраля 2023
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
27 февраля 2023
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
6 марта 2023
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
13 марта 2023
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
20 марта 2023
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
27 марта 2023
Выпуск 8 | Финал
Сезон 1 Серия 8
3 апреля 2023
Выпуск 9 | Финал, ч. 2
Сезон 1 Серия 9
10 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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