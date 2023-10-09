Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Суперниндзя (2023), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Суперниндзя
Киноафиша Сериалы Суперниндзя Сезоны Сезон 2

Суперниндзя 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Суперниндзя»

Во 2-м сезоне шоу «Суперниндзя» 22 участника из Северной столицы вновь сразятся за главный приз в размере пяти миллионов рублей. Зрители увидят новых героев и уже полюбившихся участников проекта. Портной Сергей Токарев старше остальных членов команды, а 6-кратный чемпион РФ по скалолазанию Вадим Тимонов — один из самых успешных спортсменов среди игроков. Он принимал участие в 1-м сезоне проекта «Русский ниндзя», дошел до самого конца, но не смог одержать победу из-за нелепой ошибки. Попробует свои силы на полосе препятствий и кузнец в 5-м поколении Артем Безбородов, который работает на тракторном заводе в Санкт-Петербурге.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
4.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Суперниндзя График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
9 октября 2023
Выпуск 2
Сезон 2 Серия 2
16 октября 2023
Выпуск 3
Сезон 2 Серия 3
23 октября 2023
Выпуск 4
Сезон 2 Серия 4
30 октября 2023
Выпуск 5
Сезон 2 Серия 5
6 ноября 2023
Выпуск 6
Сезон 2 Серия 6
13 ноября 2023
Выпуск 7
Сезон 2 Серия 7
20 ноября 2023
Выпуск 8
Сезон 2 Серия 8
4 декабря 2023
Выпуск 9
Сезон 2 Серия 9
11 декабря 2023
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше