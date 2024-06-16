Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Отель «Кокаин» 2023 - 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Отель «Кокаин»
Киноафиша Сериалы Отель «Кокаин» Сезоны Сезон 1

Hotel Cocaine
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Отель «Кокаин»»

В 1 сезоне сериала «Отель «Кокаин» в центре событий оказывается кубинский эмигрант, ныне тайно работающий на ЦРУ. Роман Компте – изгнанник собственного государства, потративший большую часть жизни и сил на борьбу с жестоким режимом правления Фиделя Кастро. Поняв, что его война не имеет смысла, в начале 80-х годов он перебрался в Майами, где стал управляющим самого модного и гламурного заведения США – отеля и ночного клуба «Мятеж». Теперь герой находится в мировом эпицентре преступности и наркоторговли, а в его обязанности входит тайная слежка за VIP-клиентами – политиками, агентами спецслужб и звездами телевидения.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Отель «Кокаин» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мятеж The Mutiny
Сезон 1 Серия 1
16 июня 2024
Оришас The Orishas
Сезон 1 Серия 2
23 июня 2024
День мертвых Dia de los Muertos
Сезон 1 Серия 3
30 июня 2024
Самое чудесное время в году The Most Wonderful Time of the Year
Сезон 1 Серия 4
7 июля 2024
Мы на войне We're at War
Сезон 1 Серия 5
14 июля 2024
Родина или смерть Homeland or Death
Сезон 1 Серия 6
21 июля 2024
Эстела Estela
Сезон 1 Серия 7
28 июля 2024
Цена The Price
Сезон 1 Серия 8
4 августа 2024
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше