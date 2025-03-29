Меню
Музыкальная интуиция (2021), 5 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Музыкальная интуиция
16+
Название
Сезон 5
Премьера сезона
29 марта 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
15
Продолжительность сезона
22 часа 30 минут
Рейтинг шоу
6.0
Оцените
13
голосов
Список серий телешоу Музыкальная интуиция
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Выпуск 47. Джиган, Журавлёв, Щербакова vs Бузова, Мягкова, Аранова
Сезон 5
Серия 1
29 марта 2025
Выпуск 48. Чеботина, Складчикова, Сидоров vs Костюшкин, Джабраилова, Мейханаджян
Сезон 5
Серия 2
5 апреля 2025
Выпуск 49. Мусагалиев, Харламов, Дорохов vs Билан, Иванченко, Мигель
Сезон 5
Серия 3
12 апреля 2025
Выпуск 50. Чумаков, Косицын, Сидоров vs Амирчик, Шальнов, Моргунова
Сезон 5
Серия 4
19 апреля 2025
Выпуск 51. Mona, Пылаева, Вяликова vs Павлиашвили, Андриенко, Скулкина
Сезон 5
Серия 5
26 апреля 2025
Выпуск 52. Родригез, Тодоренко, Мазур vs Натан, Муртазаалиев, Чехов
Сезон 5
Серия 6
3 мая 2025
Выпуск 53. Дмитриенко, Сысоева, Покров vs Galibri, Mavik, Щербакова
Сезон 5
Серия 7
10 мая 2025
Выпуск 54. Марвин, Родина, Мейханаджян vs Савичева, Кравец, Каграманов
Сезон 5
Серия 8
17 мая 2025
Выпуск 55. Серёга, Муцениеце, Резник vs Панайотов, Матуа, Моргунова
Сезон 5
Серия 9
24 мая 2025
Выпуск 56. Рыжов, Серов, Астапова vs Лагучев, Андриенко, Шальнов
Сезон 5
Серия 10
31 мая 2025
Выпуск 57. Ковальчук, Стогниенко, Равдин vs Клявер, Мягкова, Юсупова
Сезон 5
Серия 11
7 июня 2025
Выпуск 58. Дубцова, Стогниенко, Журавлёв vs Бьянка, Яровицына, Амарян
Сезон 5
Серия 12
14 июня 2025
Выпуск 59. Ханна, Ющук, Малащенко vs Хабиб, Дедищев, Чебатков
Сезон 5
Серия 13
21 июня 2025
Выпуск 60. Niletto, Светлаков, Малащенко vs Filatov, Karas, Блохина
Сезон 5
Серия 14
28 июня 2025
Выпуск 61. Алсу, Галич, Джабраилов vs Минаева, Косицын, Иванов
Сезон 5
Серия 15
5 июля 2025
