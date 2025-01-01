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Музыкальная интуиция, список сезонов

Музыкальная интуиция 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал ТНТ
Стрим-сервис Premier

Рейтинг шоу

0.0
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6.1 IMDb
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Список сезонов телешоу «Музыкальная интуиция»
Музыкальная интуиция - Сезон 1 Сезон 1
12 эпизодов 27 февраля 2021 - 15 мая 2021
 
Музыкальная интуиция - Сезон 2 Сезон 2
11 эпизодов 26 февраля 2022 - 14 мая 2022
 
Музыкальная интуиция - Сезон 3 Сезон 3
4 эпизода 25 марта 2023 - 15 апреля 2023
 
Музыкальная интуиция - Сезон 4 Сезон 4
2 эпизода 22 июня 2024 - 29 июня 2024
 
Музыкальная интуиция - Сезон 5 Сезон 5
TBA
 
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