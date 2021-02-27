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Музыкальная интуиция (2021), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Музыкальная интуиция
Киноафиша Сериалы Музыкальная интуиция Сезоны Сезон 1

Музыкальная интуиция 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Музыкальная интуиция»

В 1 сезоне шоу «Музыкальная интуиция» в жюри оказываются такие звезды современного российского шоу-бизнеса, как Сергей Лазарев, Иван Дорн, Алексей Чумаков, Юлианна Караулова, Егор Крид, Баста, Ани Лорак, Мот и многие другие. В каждом выпуске программы команда из двух знаменитых исполнителей должна подтвердить свой сценический профессионализм, выступив против команды новичков. Десять конкурсантов поют перед жюри, а те должны определить, кто из них действительно занимается вокалом, а кто лишь притворяется певцом. Сложность заключается в том, что звезды не слышат исполнителей, а могут судить об их таланте лишь по поведению на сцене.

Рейтинг шоу

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6.1 IMDb
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Список серий телешоу Музыкальная интуиция График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Выпуск 01. Лазарев, Варнава, Соболев vs Дорн, Шастун, Дорохов
Сезон 1 Серия 1
27 февраля 2021
Выпуск 02. Караулова, Решетникова, Утяшева vs Чумаков, Чебатков, Дорохов
Сезон 1 Серия 2
6 марта 2021
Выпуск 03. Баста, Щербаков, Соболев vs Крид, Милохин, Амарян
Сезон 1 Серия 3
13 марта 2021
Выпуск 04. Меладзе, Варнава, Мигель vs Брежнева, Соболев, Кравец
Сезон 1 Серия 4
20 марта 2021
Выпуск 05. Лорак, Позов, Абрамов vs Мот, Миногарова, Дорохов
Сезон 1 Серия 5
27 марта 2021
Выпуск 06. Жуков, Музыченко, Кравченко vs Niletto, Абрамов, Мигель
Сезон 1 Серия 6
3 апреля 2021
Выпуск 07. Пелагея, Харламов, Федункив vs Баста, Щербаков, Карибидис
Сезон 1 Серия 7
10 апреля 2021
Выпуск 08. Гагарина, Шастун, Шепелев vs Jony, Абрамов, Мягкова
Сезон 1 Серия 8
17 апреля 2021
Выпуск 09. Темникова, Галич, Иванов vs Niletto, Сабуров, Макаров
Сезон 1 Серия 9
24 апреля 2021
Выпуск 10. Родригез, Попов, Чебатков vs Ревва, Сорокин, Аверин
Сезон 1 Серия 10
1 мая 2021
Выпуск 11. Ёлка, Кравец, Попов vs Iowa, Матвиенко, Иванов
Сезон 1 Серия 11
8 мая 2021
Выпуск 12. Седокова, Федункив, Каграманов vs Чумаков, Шастун, Дорохов
Сезон 1 Серия 12
15 мая 2021
График выхода всех сериалов
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