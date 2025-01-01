Постеры телешоу «Музыкальная интуиция»

Пришлось строить собственную деревню викингов: где снимали «Как приручить дракона»

Хотите что-то по-настоящему сильное из Турции? 3 веские причины увидеть сериал «Камень желаний»

Без CGI и зеленых экранов: как Питер Джексон «уменьшил» хоббитов во «Властелине колец» при помощи математики

Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет

Тарантино презирает «Оно», зато эту экранизацию Кинга считает одним из лучших фильмов в истории – шокирует даже полвека спустя

Типичный представитель Воздушной стихии: только самые верные фанаты Михалкова знают, кто режиссер по гороскопу

Когда выйдет 5-й сезон «Первого отдела»: и что посмотреть в его ожидании – вместо «Шефа» и «Невского» свежий детектив с оценкой 7.7

Настоящий злодей «Мстителей 5» — вовсе не Доктор Дум: он спасал мир, но выбрал путь Таноса — и до Судного дня остался один шаг

Заряд мотивации: лучшие фильмы об аутсайдерах, которые не сдались несмотря ни на что

Пожиратели «Авадой Кедаврой» не разбрасывались: почему даже самые темные маги в «Поттере» предпочитали оглушать