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Музыкальная интуиция (2021), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Музыкальная интуиция
Киноафиша Сериалы Музыкальная интуиция Сезоны Сезон 2

Музыкальная интуиция 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 11
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Музыкальная интуиция»

Во 2 сезоне шоу «Музыкальная интуиция» звездное жюри проекта пополняется такими знаменитостями, как Дима Билан, Клава Кока, Тимати, Сергей Жуков, Полина Гагарина, IOWA и Дмитрий Маликов. Среди судей оказывается даже зарубежная звезда Наталия Орейро, прибывшая в Россию специально ради этого смелого эксперимента. Формат программы остается прежним: две звезды оказываются по одну сторону звуконепроницаемого стекла, а десять конкурсантов – по другую. Кто-то из участников действительно любит и умеет петь, а кто-то лишь кривляется, притворяясь артистом на радость публике. Не слыша их голосов, судьи должны отделить зерна от плевел.

Рейтинг шоу

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6.1 IMDb
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Список серий телешоу Музыкальная интуиция График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Выпуск 13. Орейро, Дорохов, Абрамов vs Билан, Кравец, Соболев
Сезон 2 Серия 1
26 февраля 2022
Выпуск 14. Тимати, Батрутдинов, Воля vs Кока, Бабич, Шастун
Сезон 2 Серия 2
5 марта 2022
Выпуск 15. Орейро, Кравченко, Абрамов vs Жуков, Мигель, Мягкова
Сезон 2 Серия 3
12 марта 2022
Выпуск 16. Гагарина, Пылаева, Попов vs L'one, Тамби, Сабуров
Сезон 2 Серия 4
19 марта 2022
Выпуск 17. Седокова, Амарян, Матвиенко vs IOWA, Стогниенко, Равдин
Сезон 2 Серия 5
26 марта 2022
Выпуск 18. Музыченко, Макаров, Щербаков vs Маликов, Мигель, Пылаева
Сезон 2 Серия 6
2 апреля 2022
Выпуск 19. Савичева, Чебатков, Ахмедова vs Фомин, Яровицына, Бебуришвили
Сезон 2 Серия 7
9 апреля 2022
Выпуск 20. Крестовский, Стогниенко, Пылаева vs Дубцова, Позов, Муратов
Сезон 2 Серия 8
16 апреля 2022
Выпуск 21. Тимати, Галустян, Карибидис vs Ревва, Соболев, Федункив
Сезон 2 Серия 9
23 апреля 2022
Выпуск 22. Валерия, Попов, Лагашкин vs Манижа, Масленников, Муратов
Сезон 2 Серия 10
30 апреля 2022
Выпуск 23. Королёва, Дорохов, Муратов vs Нилетто, Соболев, Бородина
Сезон 2 Серия 11
14 мая 2022
График выхода всех сериалов
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