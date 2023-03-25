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Музыкальная интуиция (2021), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Музыкальная интуиция
Киноафиша Сериалы Музыкальная интуиция Сезоны Сезон 3

Музыкальная интуиция 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Музыкальная интуиция»

В 3 сезоне шоу «Музыкальная интуиция» 10 незнакомцев вновь выходят на сцену проекта, чтобы проявить свои вокальные навыки… Вот только талантом и умением петь обладает лишь половина участников. А остальные должны любым способом обмануть членов жюри, притворившись певцами, хотя в своей жизни они пели только в душе или подпевали музыке в наушниках. Однако иногда и такие люди умеют замечательно артикулировать и держаться на сцене. Так как жюри не слышит их голосов, а лишь видит их через прозрачную перегородку, попасться на уловку очень просто. Судьями в этот раз станут Дима Билан, Карина Кросс, Анна Хилькевич, Митя Фомин, Ольга Бузова, Стас Костюшкин, Ида Галич, Анатолий Цой, Пелагея и другие.

Рейтинг шоу

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6.1 IMDb
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Список серий телешоу Музыкальная интуиция График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Выпуск 24. Бузова, Шастун, Муратов vs Костюшкин, Кравец, Белянин
Сезон 3 Серия 1
25 марта 2023
Выпуск 25. Цой, Мягкова, Соболев vs Niletto, Галич, Дорохов
Сезон 3 Серия 2
1 апреля 2023
Выпуск 26. Билан, Картункова, Мигель vs Дмитриенко, Бузова, Адушкина
Сезон 3 Серия 3
8 апреля 2023
Выпуск 27. Пелагея, Мигель, Позов vs L'One, Пылаева, Чебатков
Сезон 3 Серия 4
15 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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