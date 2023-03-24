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Одиночества.net 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Одиночества.net
Киноафиша Сериалы Одиночества.net Сезоны Сезон 1

Одиночества.net 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Одиночества.net»

В 1 сезоне сериала «Одиночества.net» Татьяна Лейкина считает, что все в ее жизни складывается лучшим образом. Она любит свою работу, неплохо зарабатывает, а скоро еще и собирается выйти замуж. Ситуация меняется, когда любимый жених предает девушку ради одной обеспеченной особы. В этот момент Таня лишается своей престижной работы. Неожиданно героиня выясняет, что предавший ее ухажер постоянно заходил на сайт знакомств «Одиночества.net». Одержимая жаждой мести, девушка тоже регистрируется на этом портале. Она хочет найти спутника жизни и показать своему бывшему жениху, что прекрасно справляется и без него.

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Список серий 1-го сезона сериала «Одиночества.net» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 марта 2023
График выхода всех сериалов
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