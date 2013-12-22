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Анютино счастье 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Анютино счастье
Киноафиша Сериалы Анютино счастье Сезоны Сезон 1

Анютино счастье 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 декабря 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Анютино счастье»

В 1-м сезоне сериала «Анютино счастье» молодая девушка с доброй душой и сильным характером приезжает в родную деревню из детского дома. Внезапно Аня узнает, что местный богач Юмашев, владелец большой фермы, приходится ей родным отцом. Когда-то он оставил ее мать, а сейчас, пожалев о содеянном, хочет наверстать упущенное время с дочерью. Однако сделать это Юмашеву не удается. Он умирает, успев лишь переписать на дочь свою ферму. Но вместо идиллической жизни героиня сталкивается с преследованием местных преступников, которые давненько хотели заполучить этот участок земли и полны решимости обобрать одинокую девушку.

Рейтинг сериала

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4.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Анютино счастье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 декабря 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 декабря 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 декабря 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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