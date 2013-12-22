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Анютино счастье
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Анютино счастье
12+
Год выпуска
2013
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Россия 1
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
4.7
IMDb
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Список сезонов сериала «Анютино счастье»
Сезон 1
4 эпизода
22 декабря 2013
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