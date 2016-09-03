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Карина Красная 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Карина Красная
Киноафиша Сериалы Карина Красная Сезоны Сезон 1

Карина Красная 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Карина Красная»

Конец 60-х годов, СССР. Карина (Марина Коняшкина) живет с родителями в небольшом курортном городке на юге страны. Она недавно окончила школу и подрабатывает швеей. Девушка уже несколько лет встречается с Михаилом (Алексей Коряков), который собирается поступать в МГИМО и стать дипломатом. Миша и Карина влюблены и счастливы, они мечтают о прекрасной семейной жизни.

Но идиллия заканчивается, когда Миша сбивает пешехода на дороге. Чтобы спасти любимого человека и его будущее, Карина решает взять вину на себя. Однако Михаил, виновный в гибели человека, не только позволяет Карине оговорить себя, но и разрывает с ней отношения. Большая любовь оказывается обманом.

От тюрьмы Карину спасает знакомый отца – заведующий часовой мастерской Герман Николаев (Сергей Юшкевич). Несмотря на солидную разницу в возрасте, он неожиданно признается Карине в любви и предлагает ей руку и сердце. Карина принимает предложение Николаева: она надеется, что рядом с состоявшимся, надежным и любящим мужчиной ее ждут покой и счастье. Но она не подозревает, что Герман совсем не тот, за кого выдает себя…

А вскоре в город приезжает сотрудник "Мосфильма" Александр Кобзарь (Юрий Чурсин). По крайней мере именно так он представляется Карине после того, как спасает ее от самоубийства…

Карину ждет трудная дорога. Ей предстоит узнать какую роль этим мужчинам суждено сыграть в ее судьбе, на что она сама будет готова пойти ради любви, и как в условиях советского дефицита заработать большие деньги и при этом не оказаться в тюрьме...

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4.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Карина Красная» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 сентября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 сентября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 сентября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 сентября 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 сентября 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 сентября 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 сентября 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
10 сентября 2016
График выхода всех сериалов
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