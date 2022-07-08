«Сверхновая» – это аргентинский комедийный мини-сериал о поколении тридцатилетних. Трое друзей пытаются справиться с детскими травмами, найти свое место в мире и наконец повзрослеть. Муриэль – симпатичная, но полная девушка, которая мечтает сниматься в рекламе. Правда, в свободное от проб время она продает пирожки. Ее подруга Мими – популярный блогер, она вынуждена врать своим подписчикам и притворяться счастливой и идеальной, хотя в жизни это не так. А их друг Юне страдает из-за конфликта с тираном-отцом.