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Постер к сериалу Сверхновая
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мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Киноафиша Сериалы Сверхновая

Сверхновая (2022 - 2022)

Supernova 18+
Год выпуска 2022
Страна Аргентина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 38 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 2 часа 32 минуты
О чем сериал

«Сверхновая» – это аргентинский комедийный мини-сериал о поколении тридцатилетних. Трое друзей пытаются справиться с детскими травмами, найти свое место в мире и наконец повзрослеть. Муриэль – симпатичная, но полная девушка, которая мечтает сниматься в рекламе. Правда, в свободное от проб время она продает пирожки. Ее подруга Мими – популярный блогер, она вынуждена врать своим подписчикам и притворяться счастливой и идеальной, хотя в жизни это не так. А их друг Юне страдает из-за конфликта с тираном-отцом.

Сверхновая - трейлер
Сверхновая
трейлер
В ролях
В ролях
Марина Беллати
Луис Цимбровски
Каролина Копелиофф
Руджеро Паскарелли
Нэнси Дуплаа
Инес Эстевес
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сверхновая - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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