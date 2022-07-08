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Сверхновая 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Сверхновая
Киноафиша Сериалы Сверхновая Сезоны Сезон 1

Supernova 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Сверхновая»

В 1 сезоне сериала «Сверхновая» тридцатилетняя одинокая девушка Муриэль Николаса мечтает сниматься в рекламе популярного бренда одежды. Она красива и подходит на эту роль, однако на пробах жюри отмечает ее лишний вес. Героиня оказывается в непростом положении: ради своей цели она должна похудеть, но как это сделать, если она зарабатывает на жизнь, продавая пирожки? Тем временем ее друг Юне работает фотомоделью, но его карьера не ладится из-за психологических проблем. Суровый отец нанес ему детскую травму, о которой он боится кому бы то ни было рассказывать. А их общая подруга Мими врет в своем блоге, чтобы покорить аудиторию.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сверхновая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 июля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 июля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 июля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 июля 2022
График выхода всех сериалов
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