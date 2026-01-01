Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марина Беллати
Marina Bellati
Марина Беллати
Марина Беллати
Marina Bellati
Дата рождения
28 сентября 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Марадона: Благословенная мечта
(2021)
6.5
Сверхновая
(2022)
6.3
Никаких детей!
(2015)
Фильмография Марина Беллати
Жанр
Все
Биография
Документальный
Драма
Комедия
Мелодрама
Спорт
Год
Все
2024
2022
2021
2016
2015
Все
5
Фильмы
2
Сериалы
3
Актриса
5
Зависть
комедия
2024, Аргентина
6.5
Сверхновая
драма, комедия
2022, Аргентина
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7
Марадона: Благословенная мечта
спорт, документальный, драма, биография
2021, США/Армения
5.5
Я вышла замуж за придурка
Me casé con un boludo
комедия, мелодрама
2016, Аргентина
6.3
Никаких детей!
Sin hijos
комедия, мелодрама
2015, Испания / Аргентина
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
