Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марина Беллати Marina Bellati
Киноафиша Персоны Марина Беллати

Марина Беллати

Marina Bellati

Дата рождения
28 сентября 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Драматический актёр

Популярные фильмы

Марадона: Благословенная мечта 7.0
Марадона: Благословенная мечта (2021)
Сверхновая 6.5
Сверхновая (2022)
Никаких детей! 6.3
Никаких детей! (2015)

Фильмография Марина Беллати

Жанр
Год
Зависть
Зависть
комедия 2024, Аргентина
Сверхновая 6.5
Сверхновая
драма, комедия 2022, Аргентина
Марадона: Благословенная мечта 7
Марадона: Благословенная мечта
спорт, документальный, драма, биография 2021, США/Армения
Я вышла замуж за придурка 5.5
Я вышла замуж за придурка Me casé con un boludo
комедия, мелодрама 2016, Аргентина
Никаких детей! 6.3
Никаких детей! Sin hijos
комедия, мелодрама 2015, Испания / Аргентина
Хватит сходить с ума по «Первому отделу»: новая премьера НТВ про хирурга-дворника может стать главным хитом 2026 года
Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили
У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит»
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше