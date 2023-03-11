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Постер к сериалу Пандора
Постер к сериалу Пандора
Постер к сериалу Пандора
Постер к сериалу Пандора
Постер к сериалу Пандора
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Киноафиша Сериалы Пандора

Пандора (2023 - …)

Pandora
Год выпуска 2023
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут
О чем сериал

У Хон Тхэ Ра прекрасная жизнь со ее любимым супругом Пё Джэ Хёном и их милой дочерью, помимо одного – Хон Тэ Ра ничего не помнит о событиях своего прошлого. Однажды к ней возвращается память, после чего Хон Тхэ Ра вынуждена иметь дело со своим тяжелым прошлым. Беззаботная жизнь главной героини испорчена, и она оказывается в трудной ситуации. Хон Тхэ Ра продумывает план мести тем, кто ответственен за то, что случилось с ней в прошлом. Тем временем Пё Джэ Хён собирается баллотироваться в президенты.

В ролях
В ролях
Ли Сан-юн
Чан Хи-джин
Ли Джи А
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Пандора»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 марта 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 марта 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 марта 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 марта 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 марта 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
26 марта 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
1 апреля 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 апреля 2023
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
8 апреля 2023
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Пандора - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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