У Хон Тхэ Ра прекрасная жизнь со ее любимым супругом Пё Джэ Хёном и их милой дочерью, помимо одного – Хон Тэ Ра ничего не помнит о событиях своего прошлого. Однажды к ней возвращается память, после чего Хон Тхэ Ра вынуждена иметь дело со своим тяжелым прошлым. Беззаботная жизнь главной героини испорчена, и она оказывается в трудной ситуации. Хон Тхэ Ра продумывает план мести тем, кто ответственен за то, что случилось с ней в прошлом. Тем временем Пё Джэ Хён собирается баллотироваться в президенты.