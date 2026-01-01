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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Ли Джи А
Lee Ji Ah
Киноафиша
Персоны
Ли Джи А
Ли Джи А
Lee Ji Ah
Дата рождения
2 февраля 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.8
Мой мистер
(2018)
7.9
Пентхаус
(2020)
6.7
Призрачный детектив
(2018)
Фильмография Ли Джи А
6.3
Королева развода
комедия, мелодрама, дорама
2024, Южная Корея
6
Пандора
драма, триллер, дорама
2023, Южная Корея
7.9
Пентхаус
криминал, триллер, детектив, дорама
2020, Южная Корея
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8.8
Мой мистер
драма, семейный, дорама
2018, Южная Корея
6.7
Призрачный детектив
драма, ужасы, триллер, дорама
2018, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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