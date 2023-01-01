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О персоне
Фильмография
Ли Джи А
Lee Ji Ah
Киноафиша
Персоны
Ли Джи А
Ли Джи А
Lee Ji Ah
Дата рождения
2 февраля 1978
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Популярные фильмы
Пандора
(2023)
0
Фильмография Ли Джи А
Жанр
Все
Драма
Триллер
Год
Все
2023
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Пандора
драма, триллер
2023, Корея
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