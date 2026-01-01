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Ли Джи А
Ли Джи А Lee Ji Ah
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Ли Джи А

Lee Ji Ah

Дата рождения
2 февраля 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Мой мистер 8.8
Мой мистер (2018)
Пентхаус 7.9
Пентхаус (2020)
Призрачный детектив 6.7
Призрачный детектив (2018)

Фильмография Ли Джи А

Королева развода 6.3
Королева развода
комедия, мелодрама, дорама 2024, Южная Корея
Пандора 6
Пандора
драма, триллер, дорама 2023, Южная Корея
Пентхаус 7.9
Пентхаус
криминал, триллер, детектив, дорама 2020, Южная Корея
Мой мистер 8.8
Мой мистер
драма, семейный, дорама 2018, Южная Корея
Призрачный детектив 6.7
Призрачный детектив
драма, ужасы, триллер, дорама 2018, Южная Корея
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