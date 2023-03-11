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Пандора 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пандора
Киноафиша Сериалы Пандора Сезоны Сезон 1

Pandora
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пандора»

В 1 сезоне сериала «Пандора» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Хон Тхэ Ра. Чтобы защитить свою любимую семью, она должна стать первой леди Кореи. У Хон Тхэ Ра прекрасная жизнь с Пё Джэ Хёном и их дочерью. При этом Хон Тэ Ра страдает амнезией и не помнит своего прошлого. После того как она начинает вспоминать некоторые подробности прошлого, ее жизнь рушится. Муж главной героини Пё Джэ Хён по-настоящему умен. Он управляет своей компанией и обладает лидерскими качествами. Мужчина восхищает окружающих. В политических кругах о нем говорят как о потенциальном кандидате в президенты.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Пандора» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 марта 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 марта 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 марта 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 марта 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 марта 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
26 марта 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
1 апреля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 апреля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
8 апреля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 апреля 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
15 апреля 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
16 апреля 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
22 апреля 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
23 апреля 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
29 апреля 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
30 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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