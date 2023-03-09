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Киноафиша Сериалы Школьные духи

Школьные духи (2023 - …)

School Spirits
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Стрим-сервис Paramount+
Продолжительность сериала 5 часов 44 минуты
О чем сериал

Сериал снят по мотивам одноименного произведения Нейта и Меган Тринруд и Марии Нгуен. В центре событий оказывается девочка-подросток по имени Мэдди Нирс, застрявшая в загробной жизни. Она собирается расследовать свою загадочную смерть вместе с другими школьниками, которые тоже оказались в подвешенном состоянии. Мэдди погружается в расследование преступлений, одновременно пытаясь адаптироваться к старшей школе в загробной жизни. Но чем ближе она приближается к раскрытию правды, тем больше секретов обнаруживает.

В ролях
В ролях
Пейтон Лист
Пейтон Лист
Мария Диззия
Мария Диззия
Патрик Гилмор
Патрик Гилмор
Майло Манхейм
Кэролайн Адэйр
Джош Цуккерман
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Школьные духи»
TBA
Сезон 1 Серия 4
16 марта 2023
TBA
Сезон 1 Серия 5
23 марта 2023
TBA
Сезон 1 Серия 6
30 марта 2023
TBA
Сезон 1 Серия 7
6 апреля 2023
TBA
Сезон 1 Серия 8
13 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Школьные духи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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