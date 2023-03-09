Сериал снят по мотивам одноименного произведения Нейта и Меган Тринруд и Марии Нгуен. В центре событий оказывается девочка-подросток по имени Мэдди Нирс, застрявшая в загробной жизни. Она собирается расследовать свою загадочную смерть вместе с другими школьниками, которые тоже оказались в подвешенном состоянии. Мэдди погружается в расследование преступлений, одновременно пытаясь адаптироваться к старшей школе в загробной жизни. Но чем ближе она приближается к раскрытию правды, тем больше секретов обнаруживает.