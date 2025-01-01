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Школьные духи, список сезонов

School Spirits
Год выпуска 2023
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Стрим-сервис Paramount+

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Список сезонов сериала «Школьные духи»
Школьные духи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 9 марта 2023 - 12 апреля 2023
 
Школьные духи - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов 30 января 2025 - 6 марта 2025
 
Сезон 3
TBA
 
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