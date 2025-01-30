Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Школьные духи 2023, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Школьные духи
Сезоны
Сезон 2
School Spirits
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
30 января 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
8
Продолжительность сезона
5 часов 44 минуты
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Список серий сериала Школьные духи
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Что случилось с Мэдди Нирс?
Whatever Happened to Maddie Nears?
Сезон 2
Серия 1
30 января 2025
Поле криков
Field of Screams
Сезон 2
Серия 2
30 января 2025
Не могу дождаться призраков
Can't Hauntly Wait
Сезон 2
Серия 3
30 января 2025
Прогулка на память
A Walk-in to Remember
Сезон 2
Серия 4
6 февраля 2025
Призрак, который идет на ужин
Ghost Who's Coming to Dinner
Сезон 2
Серия 5
13 февраля 2025
Призрак Пуант Бланк
Ghost Pointe Blank
Сезон 2
Серия 6
20 февраля 2025
Анатомия убежища от распада
Anatomy of a Fallout Shelter
Сезон 2
Серия 7
27 февраля 2025
Огонь, поговори со мной
Fire, Talk to Me
Сезон 2
Серия 8
6 марта 2025
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667