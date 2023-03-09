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Школьные духи 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Школьные духи
Киноафиша Сериалы Школьные духи Сезоны Сезон 1

School Spirits
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Школьные духи»

В 1 сезоне сериала «Школьные духи» старшеклассница Мэдди Нирс однажды просыпает и понимает, что она умерла. При этом девочка застряла в загробной жизни вместе с другими подростками. Мэдди предстоит найти своего убийцу с помощью этих ребят. Она понятия не имеет, кто сделал это с ней, а главное – почему. Именно незавершенные дела и удерживают ее, а также других старшеклассников в загробной жизни. Вместе с остальными призраками девочка начинает расследовать свое загадочное исчезновение, а также пытается выяснить, что именно случилось в день ее смерти. Но чем глубже она погружается в обстоятельства своей гибели, тем трудней ей становится.

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Список серий сериала Школьные духи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Моя так называемая смерть My So-Called Death
Сезон 1 Серия 1
9 марта 2023
Виной тому наши шрамы The Fault of Our Scars
Сезон 1 Серия 2
9 марта 2023
Мертвый и сбитый с толку Dead and Confused
Сезон 1 Серия 3
9 марта 2023
Намерения упыря Ghoul Intentions
Сезон 1 Серия 4
16 марта 2023
Сумеречная конечная зона The Twilight End Zone
Сезон 1 Серия 5
23 марта 2023
Могила - последний танец Grave The Last Dance
Сезон 1 Серия 6
30 марта 2023
Сеанс чего угодно Séance Anything
Сезон 1 Серия 7
6 апреля 2023
Тело Мэдисон Madison's Body
Сезон 1 Серия 8
12 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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