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Киноафиша Сериалы Граф Монте-Кристо Актеры и роли

Актеры сериала «Граф Монте-Кристо»

Актеры сериала «Граф Монте-Кристо» Вся информация о сериале
Жерар Депардье
Жерар Депардье Gérard Depardieu
Жерар Депардье
Жерар Депардье Gérard Depardieu
Edmond Dantès Орнелла Мути
Орнелла Мути Ornella Muti
Жан Рошфор
Жан Рошфор Jean Rochefort
Пьер Ардити
Пьер Ардити Pierre Arditi
Серджо Рубини
Серджо Рубини Sergio Rubini
Bertuccio
Флоранс Дарель Florence Darel
Camille de La Richardais
Кристофер Томпсон Christopher Thompson
Maximilien Morrel
Станислас Мерхар
Станислас Мерхар Stanislas Merhar
Albert de Morcerf Жюли Депардье
Жюли Депардье Julie Depardieu
Элен Венсан
Элен Венсан Hélène Vincent
Heloise de Villefort Мишель Омон
Мишель Омон Michel Aumont
Станислас Мерхар
Станислас Мерхар Stanislas Merhar
Кристофер Томпсон Christopher Thompson
Жан-Клод Бриали
Жан-Клод Бриали Jean-Claude Brialy
Серджо Рубини
Серджо Рубини Sergio Rubini
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