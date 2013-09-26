Меню
Шоу Майкла Дж. Фокса 2013 - 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шоу Майкла Дж. Фокса
The Michael J. Fox Show 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шоу Майкла Дж. Фокса»

В 1-м сезоне сериала «Шоу Майкла Дж. Фокса» популярный телеведущий Майк Генри узнает, что он страдает болезнью Паркинсона и не может больше заниматься любимым делом. Скрепя сердце мужчина отказывается от своей блестящей карьеры в пользу воспитания детей, семейного уюта и загородного дома на свежем воздухе. Однако время идет, а Майку не становится хуже. Через пять лет он решает, что уже достаточно здоров, чтобы вернуться в шоу-бизнес. Тем более что без прайм-тайма и прямого эфира ему уже буквально жизнь не мила. Но выясняется, что теперь звезде преклонных лет придется заново зарабатывать имя и известность.

Список серий 1-го сезона сериала «Шоу Майкла Дж. Фокса» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
26 сентября 2013
Соседка Neighbor
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2013
Искусство Art
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2013
Хобби Hobbies
Сезон 1 Серия 4
10 октября 2013
Стажер Interns
Сезон 1 Серия 5
17 октября 2013
Товарищи по команде Teammates
Сезон 1 Серия 6
24 октября 2013
Гольф Golf
Сезон 1 Серия 7
31 октября 2013
Клопы Bed Bugs
Сезон 1 Серия 8
7 ноября 2013
Выпускной Homecoming
Сезон 1 Серия 9
14 ноября 2013
День благодарения Thanksgiving
Сезон 1 Серия 10
21 ноября 2013
Рождество Christmas
Сезон 1 Серия 11
12 декабря 2013
Вечеринка Party
Сезон 1 Серия 12
2 января 2014
Секрет Secret
Сезон 1 Серия 13
9 января 2014
Пары Couples
Сезон 1 Серия 14
16 января 2014
Сочи Sochi
Сезон 1 Серия 15
23 января 2014
Сюрприз Surprise!
Сезон 1 Серия 16
12 марта 2014
Кооператив Co-Op
Сезон 1 Серия 17
19 марта 2014
Езда на велосипеде Biking
Сезон 1 Серия 18
26 марта 2014
Здравоохранение Health
Сезон 1 Серия 19
2 апреля 2014
Брендон Brandon
Сезон 1 Серия 20
9 апреля 2014
Ужин Dinner
Сезон 1 Серия 21
16 апреля 2014
Перемены Changes
Сезон 1 Серия 22
23 апреля 2014
