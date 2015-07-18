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Бежать нельзя погибнуть 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бежать нельзя погибнуть
Киноафиша Сериалы Бежать нельзя погибнуть Сезоны Сезон 1

Бежать нельзя погибнуть 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Бежать нельзя погибнуть»

В 1 сезоне сериала «Бежать нельзя погибнуть» молодая одаренная художница по имени Алла хоронит отца. Во время трагической церемонии она впервые знакомится со своей родной старшей сестрой Адой. Они похожи как две капли воды, если не считать стиль и манеры, но никогда не общались, потому что родители развелись в их раннем детстве и разделили детей между собой. Выясняется, что теперь Ада – известный модельер с собственным домом мод. И она готова взять на работу талантливую сестру… правда, при одном маленьком условии. Ада хочет уехать по тайному делу, а Алла должна притвориться ей и заменить ее в офисе на несколько дней.

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Список серий 1-го сезона сериала «Бежать нельзя погибнуть» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 июля 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 июля 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 июля 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 июля 2015
График выхода всех сериалов
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