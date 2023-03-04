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Развод с препятствиями 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Развод с препятствиями
Киноафиша Сериалы Развод с препятствиями Сезоны Сезон 1

Развод с препятствиями 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Развод с препятствиями»

В 1 сезоне сериала «Развод с препятствиями» семейная пара Светлана и Анатолий после выхода на пенсию уехали на дачу, чтобы предоставить свободу своим взрослым детям – дочери Софии и сыну Пете. Спустя некоторое время Светлана и Анатолий сообщили отпрыскам о своем желании развестись. Шокированные дети решили сделать все, чтобы остановить бракоразводный процесс. Они поняли, что родителей нужно объединить общими проблемами. А если трудностей нет, то их следует придумать! Соня и Петя устроили целое шоу. И план возымел эффект: Светлана и Анатолий, закатав рукава, стали спасать детей, превращая их вымышленные проблемы в реальные…

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Список серий 1-го сезона сериала «Развод с препятствиями» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 марта 2023
График выхода всех сериалов
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