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Фубар 2023 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Фубар
Киноафиша Сериалы Фубар Сезоны Сезон 2

FUBAR 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 июня 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Фубар»

Во 2-м сезоне сериала «Фубар» продолжается история о мужчине по имени Люк и его храброй дочери Эмме, которые долгие годы не были вполне честны друг с другом. Когда оказалось, что и Люк, и его наследница являются сотрудниками ЦРУ, им пришлось узнать друг друга с новой и весьма неожиданной стороны. Более того, семейный подряд начал совместную работу. При этом Эмма продемонстрировала выдающиеся навыки и даже обошла отца, который много лет считался лучшим в своем деле. И если раньше Люк полагал, что может отказаться от дела по устранению Боро, то в сложившихся обстоятельствах не смог пренебречь этой опасной миссией.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Фубар График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Полный дом Fullest House
Сезон 2 Серия 1
12 июня 2025
Очень ре-гре-та-бельный Highly Re-Greta-Ble
Сезон 2 Серия 2
12 июня 2025
Танго и разрыв Tango and Smash
Сезон 2 Серия 3
12 июня 2025
Астро-Нот Astro-Not
Сезон 2 Серия 4
12 июня 2025
Триппинг в бездну Trippin' the Abyss
Сезон 2 Серия 5
12 июня 2025
Пиццапокалипсис Пенни Поссама Penny Possum's Pizzapocalypse
Сезон 2 Серия 6
12 июня 2025
Проклятье Dam It
Сезон 2 Серия 7
12 июня 2025
Давай еще раз покрутим Let's Twist Again
Сезон 2 Серия 8
12 июня 2025
График выхода всех сериалов
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