Фубар
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Фубар
Основные места съемок сериала Фубар
Торонто, Онтарио, Канада
Антверпен, Фландрия, Бельгия
Где снимали известные сцены
второй сезон
Чехия
Даты съемок сериала Фубар
2 мая 2022 - 25 августа 2022
29 апреля 2024 - 12 августа 2024
